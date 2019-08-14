Вице-мэр Сургута принял участие в спасении двух детей

Школьники забрались внутрь вентиляционной шахты через открытую решетку Фото: паблик ugra-news во «ВКонтакте»

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев принял участие в спасении двух школьников, которые провалились в вентиляционную шахту во дворе дома. Информацию о ходе вызволения детей «URA.RU» рассказал сам вице-мэр.

Двое 10-летних мальчишек забрались внутрь вентиляционной шахты, которая находится во дворе жилого комплекса «Возрождение». Она представляет собой кирпичный пристрой. Одна из решеток оказалась снята для проведения ремонтных работ коммунальщиками. «Школьники забрались внутрь, но там оказался фальшпол, поэтому они провалились и пролетели примерно пять метров. Мы с соседями начали вытаскивать их с помощью веревок, потом приехали спасатели и сотрудники полиции», — рассказал Жердев корреспонденту «URA.RU»

Общими усилиями мальчишек удалось достать, у одного из них перелом бедра, у второго все обошлось ссадинами. Их обоих увезли в травматологию. На месте происшествия остались представители управляющей компании, а также сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются в причинах инцидента.