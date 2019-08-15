В Зауралье загорелась губернаторская часовня на родине Шумкова

Храм в Шастово Фото: сайт Курганской епархии

В селе Шастово Варгашинского района Курганской вечером 14 августа загорелась деревянная часовня, которую называют «губернаторской». Храм находится на родине врио губернатора Вадима Шумкова и, по информации источников, он причастен к ее строительству. Пожар удалось потушить.

«Сообщение о возгорании в часовне поступило в 21:36 14 августа. В результате возгорания повреждена стена и часть пола, общая площадь составила 1,5 кв. метра», — уточнила руководитель пресс-службы МЧС Ольга Сабуркина. По предварительным данным, пожар начался из-за электропроводки.

Часовня в Шастово примечательна тем, что в ней хранятся уникальные мощи святого, к появлению которых также имел отношение Вадим Шумков. Однако, по данным информированных источников, на момент пожара в здании часовни их не было. «Недавно Шумков побывал на родине, увидел, что за часовней плохо следят, все вокруг заросло бурьяном. После этого он распорядился забрать мощи, это было буквально за пару дней до пожара», — сообщил инсайдер. По его словам, в селе недовольны тем, как относится к своим обязанностям настоятель — иерей Димитрий Бердников, который лишь изредка появляется в часовне. Получить комментарии в курганской епархии не удалось — там не ответили на звонок корреспондента.

Ранее в Зауралье сгорел храм в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре, для восстановления был создан благотворительный фонд «Чимеевская святыня». В попечительский совет фонда входит продюсер Максим Фадеев.