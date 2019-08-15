В ХМАО за взятку полицейского ответит его начальник

Силовик требовал взятку за то, чтобы помочь в «решении вопросов» по уголовному делу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник дознавателя из Нефтеюганского района, которого сотрудники службы собственной безопасности УМВД задержали с поличным в момент получения взятки, будет наказан.

«В отношении непосредственного руководителя будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера», — рассказали «URA.RU» в югорской полиции.

В следственном управлении следственного комитета РФ по ХМАО считают, что дознаватель требовал от обвиняемого по одному из уголовных дел 100 тыс. рублей в качестве взятки. В обмен на деньги полицейский обещал помочь избежать заключения под стражу. Задержали полицейского с поличным в момент передачи денег, сейчас он отстранен от службы и будет дожидаться суда под домашний арестом. Возбуждено уголовное дело п.«б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с ее вымогательством).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали «URA.RU» в СУ СК РФ по Югре.