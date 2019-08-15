Автобус въехал в трамвай в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в столкновении трамвая и пассажирского автобуса пострадали пять человек. Дорожно-транспортное происшествие сегодня произошло сегодня в 9:15 на перекрестке улиц Свиязева и Мира, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Пермгорэлетротранса».

«Столкнулись пассажирский автобус и трамвай маршрута №11. По предварительной информации, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении трамваю. В результате ДТП пострадало пять человек, находившиеся в трамвае. Всем им своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас на данном участке движение трамваев затруднено», — пояснили в пресс-службе «Пермгорэлетротранса».

В городской службе спасения уточнили, что пассажиров в автобусе не было. «Пострадавшие — две женщины и ребенок были госпитализированы. Еще один пассажир трамвая и кондуктор от госпитализации отказались. Водитель автобуса не пострадал», — сказали в службе спасения Перми.

В управлении ГИБДД по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.

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