Десятая часть россиян оказалась на «обочине жизни»

Главная причина социальной изоляции россиян — бедность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России 13,1% граждан рискуют оказаться в изоляции от общественной жизни из-за своего финансового положения. К такому выводу в исследовании пришли специалисты Высшей школы экономики.

«Риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России. Его минимальные (1,7%) показатели зафиксированы в Москве, максимальные (34,3%) — в Хакасии», — приводит газета «Коммерсант» данные экспертов. Как отмечают авторы исследования, основная причина возможной изоляции — бедность.

Выше всего вероятность стать маргиналом у безработных: в социальной изоляции могут оказаться 36,2% человек, в числе незанятых лиц трудоспособного возраста — 17,5%, уточняет « Царьград ». Изоляция также грозит 12% людей в возрасте от 15 до 72 лет, 22,6% людей старше 72 лет, 6,7% занятых трудоспособного возраста.

В конце июля Росстат заявил, что по итогам первого квартала этого года выросло число россиян, находящихся за чертой бедности, напоминает «Национальная служба новостей». Таких граждан насчитывается 20,9 миллиона человек — 14,3% населения.