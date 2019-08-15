Часть жильцов уже покинула аварийные здания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители двух аварийных домов в городе Юрюзань Челябинской области в обращении к президенту России просят ускорить их переселение. Чиновники, в свою очередь, предложили им потерпеть.

Жильцы домов по улице Механическая, 2 и Карла Маркса, 31 обратились также к организации «Гражданский патруль». «Денег, чтобы арендовать приличное жилье, у них нет. Жить в рассыпающихся домах страшно. Администрация в курсе происходящего, но не расселяет людей, ссылаясь на отсутствие средств», — рассказала активистка Екатерина Зейдель. Также местные жители пожаловались, что в мэрии под предлогом проверки забрали у них документы на жилье, после чего бумаги исчезли. Активисты обратились в прокуратуру.

«Не понимаю, какие документы можно было забрать у людей, чтобы воспрепятствовать расселению. Этого не было! Дома еще в 2015 году признали аварийными и внесли в областную программу расселения. Повлиять на исключение из нее невозможно. Денег, чтобы ускорить процесс, у дотационного города тоже нет», — рассказал «URA.RU» и. о. главы Юрюзани Денис Голубев.

По словам чиновника, власти готовы обеспечить временное проживание в общежитии. «Но сами понимаете, и там условия не сахар, поэтому желающих практически нет. Мы понимаем, насколько болезненно люди воспринимают свою ситуацию, но можем только просить их потерпеть», — добавил Голубев.

Терпеть придется до сентября 2025 года. Именно эта дата обозначена в региональной программе расселения аварийного жилья с 2019 по 2025 год.

Фото: группа «Гражданский патруль», «ВК»

За прошедшее с момента записи обращения время ситуация только ухудшилась