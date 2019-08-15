Югра готова пожертвовать 300-летними деревьями, чтобы восстановить сгоревший Нотр-Дам

Осталось решить, как лес отправить во Францию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сгоревший в апреле Нотр-Дам-де-Пари, возможно, отреставрируют с использованием югорской лиственницы. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО заявили, что готовы ради этого пожертвовать 200-300 летними деревьями.

«В лесах Югры достаточно деревьев, чтобы помочь в реставрации сгоревшего Нотр-Дама. На территории ХМАО растет порядка 900 тыс. кубометров лиственницы нужного качества», — рассказал «URA.RU» заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

О том, что для реставрации собора, входящего в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, требуется местная древесина, журналисту агентства рассказал скульптор из Ханты-Мансийска Александр Резанов.

«Мне позвонили из ЮНЕСКО и спросили, могу ли я помочь в реставрации Нотр-Дама. Я согласился. А потом они попросили привезти с собой 8-10 кубометров нашей лиственницы, причем бесплатно, потому что денег у них нет», — добавил Резанов.

Журналисту «URA.RU» в департаменте недропользования подтвердили факт обращения, но заявили, что сами дать лес не могут, так как рубкой не занимаются. Однако, там порекомендовали обратиться в компанию «ЛВЛ-Югра», которая имеет опыт перевозки древесины за рубеж. По словам Збродова, если Резанов договорится с предпринимателем, то департамент поможет получить все документы.

В компании, «ЛВЛ-Югра» журналисту агентства ответили, что Резанов обратился к ним за помощью, но говорить о конкретных договоренностях пока рано.