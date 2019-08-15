Зауральскому рыбаку грозит тюрьма за 15 карасей и 400 сырков

Незаконная рыбалка может стоить зауральцу свободы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель села Альменево Курганской области стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной рыбалки на местном озере Альменколь. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УМВД.

«Полицейские задержали жителя села Альменево, который зная, что на этом озере вылов рыбы с помощью сетей запрещен, на лодке собирал заранее расставленные лесковые рыболовные сети», — пояснили в ведомстве. У мужчины изъяли весь улов — 15 карасей и более 400 единиц пеляди (сырка), выловленных при помощи четырех сетей. Ущерб оценен в 380 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Рыбак отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.