В Нижневартовске после крупных пожаров придумали, как защитить дома от огня

Деревянные перекрытия обрабатывают специальным составом, из-за чего дерево тлеет, но не горит Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Комумнальщики Нижневартовска проведут огнезащитную обработку десятка деревянных крыш и чердаков. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации «столицы Самотлора»

«Для обработки деревянных конструкций на чердаке применяется состав, который обеспечивает первую группу огнезащиты. Раствор проникает в структуру дерева, оно становится трудносгораемым. Если присутствует пламя, то древесина будет тлеть, но не гореть», — цитирует слова подрядчика пресс-служба города.

Все работы должны быть завершены до конца августа. В работе задействовано две бригады. В каждой по три специалиста. Всего от огня защитят 20 деревянных кровель. После обработки эксперты проведут испытания обработанной древесины и, в случае недостатков, подрядчик будет обязан их устранить. Контроль осуществляют как подрядчики, так и заказчики данной услуги — коммунальщики. По словам главного инженера управляющей компании «ПРЭТ №3» Максима Коростелева, такая обработка чердачных помещений проводится каждые пять лет.

Ранее «URA.RU» писало, что в июле в Нижневартовске в пятиэтажном доме произошел крупный пожар. Огонь тогда уничтожил имущество на площади порядка 800 квадратных метров, уничтожив полностью крышу. А в феврале этого же года по похожему сценарию полностью сгорела крыша другого пятиэтажного дома.