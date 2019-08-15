На территории Кремля нашли бомбу

На территории Кремля была найдена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
По его словам, снаряд времен Второй мировой войны был найден при ремонтных работах. «Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно», — цитирует Хлебникова РИА «Новости».
По его словам, неразорвавшийся снаряд все это время находился под толстым слоем грунта в Тайницком саду. «Этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — заключил Хлебников.
Активные налеты на Москву фашистская авиация предпринимала летом 1941 года — весной 1942 года. Известно о как минимум восьми случаях бомбардировок Кремля, предпринятых в это время. За несколько месяцев на территорию Кремля были сброшены 15 фугасных, две осветительные, 151 зажигательная и одна наливная бомба.