На территории Кремля нашли бомбу

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События с улиц. Москва, кремль
Специалисты уже вывезли снаряд с территории КремляФото: Антон Белицкий © URA.RU

На территории Кремля была найдена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

По его словам, снаряд времен Второй мировой войны был найден при ремонтных работах. «Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно», — цитирует Хлебникова РИА «Новости».

По его словам, неразорвавшийся снаряд все это время находился под толстым слоем грунта в Тайницком саду. «Этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — заключил Хлебников.

Активные налеты на Москву фашистская авиация предпринимала летом 1941 года — весной 1942 года. Известно о как минимум восьми случаях бомбардировок Кремля, предпринятых в это время. За несколько месяцев на территорию Кремля были сброшены 15 фугасных, две осветительные, 151 зажигательная и одна наливная бомба.

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