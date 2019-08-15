В Тюмени распространили фейковое объявление от Сбербанка

Сбербанк отрицает причастность к безграмотным сообщениям Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменских клиентов Сбербанка предупредили о новом виде мошенничества с картами. Фото объявления на банкомате распространяется по соцсетям и чатам. Однако в самом кредитном учреждении предупреждение назвали фейком.

«Сбербанк предупреждает нас: всем кому придет СМС, якобы от службы судебных приставов о наложении ареста на имущество ни в коем случае не открывать сообщение! Сразу списываются деньги с карты привязанной к мобильному банку», — сообщается в объявлении (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Также автор призывал распространять эту информацию среди коллег, знакомых и родственников. Оператор горячей линии банка сообщил, что средства не могут быть списаны из-за того, что клиент откроет сообщение в телефоне.

«Сбербанк не имеет отношения к этому объявлению. Но мы рекомендуем не переходить по ссылкам в подозрительных СМС и не сообщать никому коды и пароли», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

Кто автор фейка и какие цели он преследовал, неизвестно.