Врачи «скорой» хотят рассказать о проблемах в отрасли губернатору Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи «скорых» Пермского края поддерживают своих коллег в Чайковском, где из-за низких зарплат сотрудники угрожают забастовкой. Главврач станции скорой помощи города Соликамск Людмила Лукьянченко рассказала «URA.RU», что ситуация в Чайковском лишь отражает общую картину в отрасли. По ее словам, врачи намерены добиваться встречи с руководством региона, чтобы обсудить эту проблему.

«Мы обсуждаем ситуацию выхода на главу минздрава Оксану Мелехову. Возможно, и с губернатором (Максимом Решетниковым — прим. ред.) будем это вопрос решать, потому что с финансами по скорой помощи очень плохо. Подушевое финансирование осталось на прежнем уровне, но если в прошлом году мы 500 тыс рублей на бензин тратили, то в этом году вдвое больше. Все деньги уходят на запчасти и топливо», — пояснила Лукьянченко.

По ее словам, врачи вынуждены работать в условиях крайне ограниченного бюджета. Из-за этого обученные кадры массово уезжают Москву и другие регионы, где зарплаты выше. Ранее «URA.RU» писало, что доведенные до отчаяния сотрудники скорой в Чайковском готовы выйти на забастовку. Они требуют от руководства увеличения зарплат и пересмотра условий работы.