В Челябинске снимают с выборов кандидата-женщину, скрывшую свою судимость

Выборные споры в Челябинске все чаще решаются в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

С выборов в Ленинский райсовет Челябинска по суду снимают кандидата Светлану Мудрову, заподозренную в попытке скрыть судимость. С соответствующим иском обратилась территориальная избирательная комиссия (ТИК).

«Мы получили подтверждение, что госпожа Мудрова была судима. В сведениях, предоставленных ею в комиссию, этот факт не отражен. Документы сейчас находятся в суде», — рассказала «URA.RU» председатель Ленинской ТИК Ирина Деева.

По информации агентства, 53-летняя домохозяйка Светлана Мудрова была судима по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако впоследствии женщина была реабилитирована и даже получила компенсацию. «В случае, если судимость погашена или отменена, информация об этом должна быть предоставлена кандидатом», — пояснила руководитель ТИК.

Кандидат Мудрова на телефонный звонок корреспондента «URA.RU» не ответила. Заседание по делу состоится 16 августа в Ленинском районном суде.