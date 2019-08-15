Сургут идет на рекорд, чтобы выполнить указ Путина

В Сургуте началось строительство двух школ, еще на пяти объектах сваи будут забиты до конца года Фото: Рамиль Нуриев

Сургут поставит в Югре рекорд по количеству заключенных концессионных соглашений на строительство школ. До конца года в городе начнется возведение семи объектов на подобных условиях. В перспективе, это даст возможность мэрии выполнить указ президента РФ Владимира Путина о переводе всех школ на работу в одну смену, о чем «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации города.

15 августа состоялась забивка первой сваи будущей школы в 33 микрорайоне. Партнером администрации в этом проекте выступила компания «Стройинвестгрупп», которая уже строит аналогичный объект в Сургуте. Обе школы рассчитаны на 900 мест, стоимость возведения каждой 940 миллионов рублей. «Сегодня мы создаем существенный задел на более чем 8000 дополнительных мест. Это позволит нам значительно сократить вторую смену, обеспечить социальными объектами и уже застроенные районы, и новые территории, где сейчас идет активное жилищное строительство», — отметил глава Сургута Вадим Шувалов.

Параллельно мэрии предстоит решить проблему, связанную с дефицитом мощностей при подключении строящихся объектов к теплосетям. Сургутские коммунальщики предрекают, что трудности возникнут уже в 2020 году. Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в строительстве третьей магистральной трубы от сургутской ГРЭС-1. Ранее глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал привлечение новых источников финансирования для масштабной модернизации городской коммуналки. Эти вопросы также обсуждались весной на стратегической сессии.