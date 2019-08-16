Александр Моторин заявил, что «Гостиный двор» тюменским военным больше не нужен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Областной военный комиссариат согласился покинуть здание «Гостиного двора» на улице Республики, 2 несмотря на то, что всего год назад отсудил его у Тюмени. Об этом агентству сообщили в региональном военкомате. Памятник культуры, который не реставрировался много лет, находится в аварийном состоянии — на его стене уже появилась трещина.

«Здание — собственность города. Минобороны занимает его на правах безвозмездного пользования. Место, куда переедет военкомат, определит руководство области. Пока никаких вариантов нам не предлагали», — рассказал «URA.RU» военный комиссар Тюменской области Александр Моторин. На появление трещины, по мнению военкома, повлияло благоустройство набережной. В то же время специалисты, которые провели экспертизу, заключили, что опасности обрушения здания нет.

Еще год назад Минобороны активно судились за здание с администрацией города. По условиям договора военные должны были проводить реставрацию памятника, но не приступали к ремонту из-за отсутствия средств. В результате за три года оно из ограниченно годного к эксплуатации превратилось в аварийное. В 2018 году городские власти подали в суд на военкомат и даже почти выселили его. Но в дело вмешалось Министерство обороны, и в августе оно отсудило право собственности у администрации Тюмени.

Ранее на встрече с журналистами губернатор Александр Моор рассказал, «Гостиный двор» отреставрируют и включат в пешеходную зону улицы Ленина.