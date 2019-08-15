Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

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За десять дней это уже второй обвал на Уолл-стритФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители рейтинга богатейших людей планеты 14 августа потеряли в общей сложности 18 миллиардов долларов. Причиной этому стало наиболее существенное с начала года падение фондовых индексов США.

Сильнее остальных от трехпроцентного падения американских фондовых индексов пострадал глава Amazon Джефф Безос — его состояние за сутки сократилось на 3,5 миллиарда долларов. «На 3,2 $ млрд уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на 3 $ млрд — состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно», — пишет Forbes.

Единственный представитель топ-10 рейтинга самых богатых бизнесменов, чье состояние не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Помимо падения фондовых индексов, среди возможных причин финансового коллапса называют ослабление экономики Германии и замедление роста в Китае.

Как писало «URA.RU», в предыдущий раз Уолл-стрит сталкивался с проблемами в начале августа. Сотня богатейших бизнесменов планеты из-за падения акций 5 августа потеряла 117 миллиардов долларов. Обвал на рынке ценных бумаг тогда так же сильнее всего ударил по состоянию Джеффа Безоса — его состояние уменьшилось на 3,4 миллиарда долларов.

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