Богатейшие люди планеты потеряли 117 млрд долларов за один день

Сотни самых богатых людей планеты за день потеряли 117 млрд долларов. Убытки бизнесменов составили примерно 2,1% от их общего капитала.
«В понедельник 500 самых богатых человек на Земле потеряли 117 млрд долларов, что составляет 2,1% совокупного собственного капитала», — пишет американское издание Bloomberg. Аналитики пояснили, что такие убытки связаны с «самым большим в этом году падением акций США». Кроме того, на активах самых богатых людей планеты отразилась экономическая война между США и Китаем.
Больше всего денег потерял основатель Amazon Джефф Безос. Его убытки составили около 3,4 млрд долларов. Однако он все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 млрд долларов.
Торговая война между США и Китаем тянется уже второй год. Вашингтон и Пекин вводят в отношении друг друга повышенные пошлины для ввозимых товаров. Кроме того, американские власти вводят жесткие санкции в отношении китайских производителей.