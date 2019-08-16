Россиянку задержали за покупку лекарства от эпилепсии своему ребенку через Интернет

Жительницу Москвы Елену арестовали и провели в ее доме обыск из-за покупки в Сети лекарственного препарата «Фризиум», чтобы вылечить больного эпилепсией сына. Как сообщила в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, в отношении женщины возбудили уголовное дело.
По словам Мониавы, когда женщине отказались выдать посылк в выходной, она почувствовала неладное, но на следующий день все равно пошла на почту, так как «ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет.» Там ее задержали сотрудники с удостоверениями Таможенной службы. «Пять часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту», — рассказала Мониава, напомнив, что это уже далеко не первая история, когда россиян задерживают при получении посылок с лекарствами, которые не зарегистрированы в России.
Директор фонда отметила, что в Минздраве до сих пор не произведена закупка препаратов, аналогов которых нет в России. Родители, рискуя, заказывают в иностранных компаниях Фризиум, Сабрил, микроклизмы Диазепама и другие препараты. По ее мнению, правительство должно взять этот вопрос под контроль, чтобы «завтра в России не открыли 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей».
Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, задержанной при получении посылки с иностранным препаратом «Фризиум».