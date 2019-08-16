Зарубежные СМИ оценили мастерство пилотов, экстренно посадивших самолет на кукурузном поле

Пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле, во вмем мире считаюи героями Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Ряд зарубежных СМИ назвали героями пилотов «Уральских авиалиний», которые смогли экстренно посадить Airbus A321 на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Так, пресса обратила внимание на то, как пассажиры реагировали на действия экипажа, а также сравнили этот случай с посадкой самолета на реке Гудзон в 2009 году, после того, как в лайнер попала стая гусей.

New York Times вслед за российскими изданиями, аварийную посадку самолета называет «чудом над Раменским». Издание также отмечает, что благополучное приземление, которое обошлось без жертв, поприветствовали в администрации президента РФ. «Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оба пилота будут выдвинуты на государственные награды. „Давайте поздравим пилотов — героев, которые спасли жизни людей, которые спасли самолет“», — пишет американское издание. Журналисты особо подчеркнули, что с момента распада СССР российскую авиацию постоянно критиковали за безопасность полетов, «хотя модернизация большинства самолетов в последние годы получила высокую оценку».

Еще одно издание США Newsweek сделало в статье акент на реакцию спасшихся людей. В частности, журналисты описали, как пассажиры после экстренной эвакуации отошли на безопасное место, а затем благодарили экипаж и делились эмоциями. «Я не могу этого объяснить, это было душераздирающим», — приводит газета слова пассажира. «Мы все рады, что живы. Это чудо, благодаря пилоту», — отметила другая пассажирка.

«Российский пилот провозглашен героем за безопасную посадку пассажирского самолета на кукурузном поле», — пишет австралийское издание Financial Review. Издание сравнивает 41-летнего Дамира Юсупова, с капитаном авиакомпании U. S. Airways Чесли Салленбергером, который посадил самолет в реке Гудзон в Нью-Йорке после того, как двигатели лайнера отказали из-за столкновения со стаей гусей. Телеканал Аljazeera добавляет, что самолет «Уральских авиалиний» совершил «чудо» аварийной посадки.