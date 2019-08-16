Диетолог составил идеальный рацион россиянина

Мяса в рационе должно быть меньше, чем рыбы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Идеальный рацион россиянина должен состоять в основном из морской рыбы, овощей и оливкового или льняного масел, заявил «URA.RU» глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Если говорить об идеальном рационе, то хорошо бы увеличить долю овощей и так называемой грубой волокнистой пищи: кроме овощей это гречка, овсянка и грубые сорта хлеба — ржаной, ржано-бородинский и хлеб с отрубями», — сказал Гинзбург. Он подчеркнул, что курица полезней свинины, а рыбы в рационе должно быть больше, чем мяса. Причем стоит употреблять морскую рыбу сельдевых пород (шпроты, сардины, сельдь).

Подсолнечное масло, по словам эксперта, не должно преобладать среди других растительных. «Очень важный компонент питания, о котором только начинают говорить — соотношение растительных масел. Плохо, когда преобладает подсолнечное, кукурузное или соевое масло. Хорошо, когда человек больше использует оливковое или, как в русской традиции — льняное», — объяснил врач. Он также сообщил, что правильная диета подразумевает потребление макарон из твердых сортов пшеницы.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, россияне с 1980-х годов почти не увеличили объем рыбы в рационе (с 17 до 22 кг в год). Объем съедаемого мяса вырос с 70 до 89 кг. Число фруктов и ягод резко выросло — с 35 до 74 кг.