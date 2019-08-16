На Урале девушке-подростку сожгли ноги при удалении аппендикса

Банальная операция едва не обернулась трагедией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следователи проверяют обстоятельства, при которых 16-летняя девушка в Челябинске получила ожоги ног во время операции по удалению аппендикса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Заявление подала местная жительница. По предварительным данным, 8 августа ее 16-летняя дочь при операции по удалению аппендикса в одной из больниц областного центра получила ожоги ног», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Как пояснили источники агентства в медицинских кругах, причиной инцидента стала специальная пластина-электрод, находящаяся под слабым напряжением — ее кладут под ноги пациенту, чтобы не допустить повреждения кровеносных сосудов. Ее перегрев и привел к ожогам третьей степени.

Родители узнали о произошедшем, когда девушку привезли из больницы домой. Помимо обезболивающих препаратов и антибиотикотерапии пострадавшей может понадобиться еще одна операция. На этот раз — по пересадке кожи.