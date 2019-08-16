Здание, в котором планировалось разместить делегацию из Китая, перепрофилируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Бизнесмен Артур Никитин перепрофилирует свой объект в центре Челябинска по улице Васенко, где на время саммитов ШОС и БРИКС 2020 года планировалось разместить делегацию из Китая во главе с генсеком компартии Си Цзиньпинем. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», после отмены международных мероприятий с участием президентов стало нецелесообразным строить спортивно-гостиничный комплекс.

«Мы закончили монтаж крупных конструкций. Для работ по фасаду достаточно меньшей площади. Поэтому открываем проезд и парковку с одной стороны улицы Васенко. Сейчас вносим корректировку в проект. После переноса саммитов в Санкт-Петербург больше не требуется такая большая гостиница. Объект перепрофилируем. И после корректировки проекта возобновим стройку», — подчеркнул бизнесмен.

Никитин ранее объявлял о приостановке строительства из-за попытки группы рейдеров возбудить уголовное дело и отнять его активы. Заказчиком кампании против него бизнесмен называет бывших партнеров из ЗАО «Стремберг». Они вместе построили торгово-развлекательный комплекс с аквапарком «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге, однако Никитин не получил свою долю. Он отсудил около четырех миллиардов рублей, но не может взыскать деньги.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU