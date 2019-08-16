В Дании отреагировали на желание Трампа купить Гренландию

Утечка о планах Дональда Трампа может быть частью PR-акции, считают датские власти Фото: The White House

Власти Дании посчитали шуткой информацию о желании главы США Дональда Трампа купить Гренландию. Заявления сделали несколько политиков в Twitter.

«Это, должно быть, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон!» — написал бывший премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен. Экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор поддержал Расмуссена, отметив, что подобная сделка стала бы большой потерей для Дании, а гренландский народ потерял бы независимость.

В первых числах сентября Трамп приедет в Данию с визитом. Сообщалось, что президент интересовался у помощников геополитическим значением острова и возможностью его покупки для расширения военного присутствия в Арктике. Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец заявил «URA.RU», что переход острова под управление США может стать поводом для вооруженного конфликта. Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев предположил, что эта история может быть PR-акцией, которая должна скрыть провалы Трампа в международной политике, передает «Национальной службе новостей».

Гренландия является автономной территорией Дании. Сейчас на острове проживают 56 тысяч человек. Ранее землю пытался купить американский экс-президент Гарри Трумэн за 100 миллионов долларов, но получил отказ.