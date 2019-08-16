МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца

Новые госзнаки для авто появятся в конце лета следующего года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новые виды государственных регистрационных знаков для автомобилей появятся в 2020 году, а не в 2019-м, как планировалось ранее. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения», — говорится в заявлении представителя ведомства. По словам Волк, до этого момента автовладельцам будут выдаваться госзнаки действующего стандарта.

Представитель МВД отметила, что в ГИБДД зачастую поступают вопросы касательно введения новых автомобильных знаков от владельцев американских и японских авто. Уменьшенные госзнаки могут быть установлены только на транспортных средствах, имеющих нестандартные места для их установки, подчеркивает Волк.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет автовладельцам заказывать знаки непосредственно у изготовила, минуя инспекцию, уточняет RT.