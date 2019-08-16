В Грузии из-за отсутствия российских туристов начались акции протеста

С митингующими владельцами гостиниц встретился мэр грузинского города Фото: pixabay/Pixabay License

В Грузии владельцы гостиниц устроили акцию протеста, призывая местные власти возместить им материальный ущерб, полученный из-за отсутствия российских туристов. Митинг состоялся 16 августа в курортном городе Кобулети, сообщает «Первый канал Общественного вещателя Грузии».

Митингующие потребовали, чтобы правительство страны оказало им помощь в реструктуризации долга, и предложили властям субсидировать проценты, которые владельцам гостиниц предстоит выплатить за кредиты. На встрече с участниками протеста мэр Кобулети Мириан Катамадзе заявил, что власти ищут пути помощи людям. «Рассматривается вопрос субсидии банковских процентов, однако это сложный процесс. Необходимо разработать конкретные критерии, в ближайшее время это все будет уточнено», — передает слова Катамадзе ТАСС.