В Грузии из-за отсутствия российских туристов начались акции протеста

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Клипарт. pixabay.com, флаг грузии, грузия, тбилиси, грузинский флаг, стоковое фото
С митингующими владельцами гостиниц встретился мэр грузинского городаФото: pixabay/Pixabay License

В Грузии владельцы гостиниц устроили акцию протеста, призывая местные власти возместить им материальный ущерб, полученный из-за отсутствия российских туристов. Митинг состоялся 16 августа в курортном городе Кобулети, сообщает «Первый канал Общественного вещателя Грузии».

Митингующие потребовали, чтобы правительство страны оказало им помощь в реструктуризации долга, и предложили властям субсидировать проценты, которые владельцам гостиниц предстоит выплатить за кредиты. На встрече с участниками протеста мэр Кобулети Мириан Катамадзе заявил, что власти ищут пути помощи людям. «Рассматривается вопрос субсидии банковских процентов, однако это сложный процесс. Необходимо разработать конкретные критерии, в ближайшее время это все будет уточнено», — передает слова Катамадзе ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля 2019 года, напоминает «РАПСИ». С этого же дня вступил в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, из-за сокращения турпотока россиян сфера туризма пострадала примерно на 60 млн долларов. Также Бахтадзе объявил о необходимости оказать помощь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма.

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