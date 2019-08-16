Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей

Серовская территориальная избирательная комиссия опубликовала итоги проверки деклараций о доходах и имуществе кандидатов, участвующих в довыборах депутата Госдумы РФ.
Как следует из отчета избиркома, недостоверные данные предоставили все семь кандидатов. Наибольшие расхождения обнаружены в декларации единоросса Антона Шипулина. Он не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тысячами облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 миллионов рублей. Помимо этого, чемпион по биатлону не указал в документах вклад в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 2 316,17 рублей.
На втором месте по объему скрытых от избиркома средств — кандидат от КПРФ Дмитрий Зенов. Он не указал вклады в «Банк ВТБ» на 8 006 рублей 92 копейки и в ПАО «Сбербанк» на 112 874 рублей 80 копеек.
В декларациях остальных кандидатов допущены ошибки в сумме менее пяти тысяч рублей.
Как сообщил «URA.RU» известный электоральный юрист, сокрытие доходов и имущества не является основанием для отмены регистрации кандидатов. Информация о несоответствиях в поданных ими документах будет размещена в информационных плакатах на участках для голосования.
Получить комментарий Антона Шипулина не удалось. Телефон кандидата недоступен, его пресс-секретарь не ответил на звонок.