Покрас Лампас рассказал, когда приедет в Екатеринбург восстанавливать испорченный граффити-крест

Работу Покраса Лампаса испортили в середине июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Всемирно известный каллиграф и уличный художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, сообщил о том, когда посетит Екатеринбург. Визит в столицу Урала связан с восстановлением его арт-объекта, который едва не уничтожили дорожные рабочие. Об этом он сообщил на свей странице в Instagram.

«Друзья, в конец августа лечу в Екатеринбург восстанавливать роспись!» — написал уличный художник. Так он отреагировал на сообщение от мэрии города, где заявили, что ожидают каллиграфа для начала работ по восстановлению арт-объекта.

Пыженков в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» нарисовал гигантский крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Утром 19 июля дорожные рабочие начали заливать гудроном его произведение. После первых сообщений об этом работы прекратились, а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразили возмущение в связи с порчей граффити.

Сам художник высказал крайнее негодование, но согласился вернуться в Екатеринбург, чтобы восстановить арт-объект. Однако православные активисты предложили отказаться от этой идеи из-за того, что арт-объект находится на асфальте и люди «попирают ногами крест».