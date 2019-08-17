Владимир Шахрин получил в подарок машину своего деда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский сделали необычный подарок лидеру группы «Чайф» Владимиру Шахрину. Ему вручили «Москвич-401» 1954 года выпуска, который ранее принадлежал деду музыканта. О подарке губернатор Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня отреставрированный „Москвич“ торжественно вернулся владельцу», — написал губернатор и отметил, что машину восстановили при помощи бизнесмена Андрея Симановского.

В разговоре с «URA.RU» директор группы «Чайф» Илья Спирин сообщил, что изначально машина значилась в парке скорой помощи, откуда ее списали, после чего дед музыканта приобрел ее.

В молодости Шахрин ездил на «Москвиче» по Свердловску, а в 1994 году машина пропала. Ее взял знакомый артиста, сказав, что знает, куда ее можно поставить на хранение, но вскоре знакомый умер. Через много лет о ней сообщил сын последнего владельца машины, и Шахрин, зная, что Высокинский увлекается ретроавтомобилями, сказал ему, что не может ее выкинуть. На что будущий мэр заметил: «Потихоньку восстановим».

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский известен своей коллекцией ретроавтомобилей. Гордость его коллекции — «Чайка ГАЗ-13», на ней он не раз появлялся на закрытых мероприятиях истеблишмента, напоминает портал «Моменты».