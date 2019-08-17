Порошенко обвинили в выводе из Украины миллиардов долларов за годы президентства

Петр Порошенко лично курировал вывод средств из Украины, считает американский бизнесмен Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко, пребывая у власти, вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов. Об этом заявил американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин.

«Петр Порошенко и [украинский генпрокурор Юрий] Луценко — коррупционеры, которые работали на свои карманы. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов», — сообщил Кислин в интервью изданию «Страна.ua».

Бизнесмен также указал, что бывший украинский президент вывел за рубеж транш Международного валютного фонда в один миллиард долларов, выделенный Киеву в качестве материальной помощи. По мнению Кислина, Порошенко лично курировал процесс перераспределения средств на личные счета через коммерческие банки под видом их рефинансирования.

Сейчас экс-президент — фигурант 11 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель, уточняет RT. Большинство из них касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов.