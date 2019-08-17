В мэрии Перми назвали возможную причину столкновения автобуса со стеной

В ДТП с автобусом пострадали 17 человек, одна женщина погибла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной ДТП с автобусом в Перми, где пострадали дети и погибла женщина, могла стать неисправность общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова.

По версии мэрии, водитель рейсового автобуса №53 в районе остановки «Лесозавод» не справился с управлением и врезался в бетонную стену здания. «По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — написала Шушпанова.

Всего в автобусе находились 59 человек. В результате ДТП пострадали 17 человек, из которых 14 находятся в состоянии средней тяжести, в том числе четыре несовершеннолетних, двое человек — в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. В мэрии пообещали оказать всестороннюю помощь потерпевшим и семье погибшей.

«Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование», — добавила Шушпанова. Вместе с главой города на место ЧП выехал начальник департамента дорог и транспорта.

ДТП с рейсовым автобусом в столице Прикамья произошло около 16:00. Инцидент случился на улице Новогойваинская. В пресс-службе краевого ГУ МВД «URA.RU» сообщили, что транспорт врезался в помещение магазина. В СУ СК РФ по Пермскому краю корреспонденту агентства пояснил, что расследованием инцидента займутся следователи, поскольку в аварии пострадали дети.