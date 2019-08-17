Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Война между двумя державами приведет к долгой ядерной зиме Фото: depositphotos.com

Война между США и Россией приведет к ядерной зиме длинною примерно в десять лет. Такие выводы ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере опубликовало издание Daily Mail.

«Пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. В течение нескольких недель она заслонит солнечный свет по всему земному шару», — сообщается в докладе. Семь лет понадобится для того, чтобы стали заметны результаты «очищения завесы». Еще через три года показатели светимости у поверхности Земли вернутся к нормальному уровню, уточняет агентство Nation News.

Также наличие сажи в атмосфере снизит мировую температуру в среднем на восемь градусов по Цельсию. На таком уровне аномалия продержится около четырех лет. Для полного возобновления температурного режима понадобится десять лет, сообщает « Царьград ».

«Такая атака была бы приговором, по сути, для всех», — заключают ученые. Они считают, что ядерный арсенал двух стран необходимо сокращать.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем о сокращении ядерного вооружения. Эксперты назвали это соглашение «самоубийственным» для Москвы.