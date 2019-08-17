Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Клипарт depositphotos.com, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Война между двумя державами приведет к долгой ядерной зимеФото: depositphotos.com

Война между США и Россией приведет к ядерной зиме длинною примерно в десять лет. Такие выводы ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере опубликовало издание Daily Mail.

«Пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. В течение нескольких недель она заслонит солнечный свет по всему земному шару», — сообщается в докладе. Семь лет понадобится для того, чтобы стали заметны результаты «очищения завесы». Еще через три года показатели светимости у поверхности Земли вернутся к нормальному уровню, уточняет агентство Nation News.

Также наличие сажи в атмосфере снизит мировую температуру в среднем на восемь градусов по Цельсию. На таком уровне аномалия продержится около четырех лет. Для полного возобновления температурного режима понадобится десять лет, сообщает «Царьград».

«Такая атака была бы приговором, по сути, для всех», — заключают ученые. Они считают, что ядерный арсенал двух стран необходимо сокращать.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем о сокращении ядерного вооружения. Эксперты назвали это соглашение «самоубийственным» для Москвы.

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