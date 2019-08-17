Губернатор Прикамья прибыл на место аварии с автобусом и сделал заявление

Максим Решетников лично выезжал на место аварии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета В Перми автобус врезался в магазин

Власти Прикамья следят за последствиями аварии в Перми, где пассажирский автобус врезался в здание. Об этом сообщил глава региона Максим Решетников во время выезда на место аварии.

«22 человека получают медицинскую помощь в стационарах. Ситуацию держим на контроле. Минздрав работает», — передает ТАСС слова губернатора. Также Решетников пояснил, что среди пострадавших — восемь детей, которых доставили в краевую больницу.

Рейсовый автобус №53 в районе остановки «Лесозавод» в Перми не справился с управлением и врезался в здание магазина вечером 17 августа. В результате пострадали 17 человек, из которых 14 находятся в состоянии средней тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, еще двое человек — в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. Городские власти предположили, что причиной трагедии могла стать неисправность общественного транспорта.