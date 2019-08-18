Суд по делу о крушении Boeing над Донбассом призвали остановить

Представители неправительственных организаций призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов перенести проведение судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе на неопределенный срок. По данным фонда Perdana, Международного движения за справедливый мир (JUST) и организации Global Research, в докладе следственной группы нет ответов на множество важнейших вопросов.
«Множество вопросов до сих пор не решены», — приводит газета The Star слова руководителя фонда Perdana Чандара Музаффар. По его словам, сейчас необходимо отменить судебное заседание, которое назначено на март 2020 года. Помимо этого, нужно подстраховаться на случай, если выводы следователей будут ошибочными.
Малазийские эксперты просят провести новое расследование с учетом ошибок, допущенных Совместной следственной группой. Музаффар отметил, что в докладе не названа страна, которая несет ответственность за то, что воздушное пространство в зоне боевых действий было открыто для коммерческих самолетов.
Авиакатастрофа произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, в ходе которой 298 пассажиров рейса Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний» погибли на месте. Самолет был сбит ракетой, выпущенной неизвестными, напоминает RT. В произошедшем были обвинены сепаратисты с Донбасса, которых якобы поддерживает Россия. При этом аудиозаписи переговоров пилотов были сфальсифицированы Украиной, уточняет телеканал 360.