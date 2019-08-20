Гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину показали робота в папахе, танцующего лезгинку. Презентация состоялась в рамках форума «Машук» в Пятигорске.
«Робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», — рассказала РИА «Новости» про талисман команды Fab Lab Alania ее представитель Диана Кадзаева.
Главе госкорпорации также презентовали проект по раздельному сбору мусору из Кабардино-Балкарии, обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края и интеграционный клуб «Другой взгляд» из Ингушетии для обучения языкам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Форум «Машук» проходит с 9 по 30 августа. На мероприятии собрались более трех тысяч участников из регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники представят свои проекты для грантовых конкурсов по итогам каждой из смен. В этом году призовой фонд конкурса составил более 100 млн рублей.