Названо допустимое число уроков для первоклассников

В России первоклассникам не рекомендуется обучаться в школе более четыре уроков в день и непрерывно пользоваться компьютером дольше 25 минут. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.
«Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов не должен превышать четырех уроков, для обучающихся второго-четвертого классов — не более пяти уроков», — говорится в сообщении. Специалисты отмечают, что образовательная недельная нагрузка должна распределяться равномерно в течение учебной недели.
Непрерывно пользоваться компьютером с жидкокристаллическим монитором первоклассникам и ученикам вторых классов не рекомендуется более 10 минут, для тех, кто обучается в третьих и четвертых классах — не более 25 минут, уточняет RT.
Ранее в России предложили установить в учебных заведениях индивидуальные шкафчики для вещей школьников. С данной инициативой выступил самый молодой депутат Госдумы Василий Власов. По словам парламентария, с просьбой привлечь внимание к данной проблеме к нему обращались сами обучающиеся, уточняет «Национальная служба новостей». Из-за большого количества вещей, которые ежедневно требуются в школе, рюкзаки становятся слишком тяжелыми.