В Перми проверят компанию, которая выписала высокие штрафы за несуществующий мусор

Прокуратура проверит правомерность действий мусорного оператора Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокуратура Пермского края даст оценку действиям мусорного оператора «Теплоэнерго», который грозит предпринимателям штрафами за отказ заключать с ним договор. Некоторые бизнесмены жаловались, что им придется платить за несуществующий мусор.

«Действиям регионального оператора „Теплоэнерго“ будет дана правовая оценка, надзорный орган внимательно следит за ситуацией», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь краевой прокуратуры Юлия Гайнанова. Она также отметила, что всем обратившимся в прокуратуру предпринимателям разъяснят их права.

В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае «URA.RU» заявили, что порядка 30 бизнесменов уже обратились за помощью. «К нам поступают обращения и письменные, и устные. [Бизнес-омбудсмен] Анатолий Маховиков будет разбираться в этой ситуации, будут приняты какие-то решения. Нам нужно понять суть обращений», — уточнила пресс-секретарь уполномоченного Аревик Саакян.

Ранее «URA.RU» сообщало, что предприятие «Теплоэнерго» массово рассылает предпринимателям уведомления о заключении в срок до 18 августа договора на вывоз мусора. В них указано, что в случае отказа им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Это решение вызвало волну негодования в среде предпринимательского сообщества. Некоторые бизнесмены заявили, что у них нет мусора. Те, кто пришел заключать договор, вынуждены были стоять в очереди несколько часов.