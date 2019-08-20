После дождя Пермь вновь затопило Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ливневая канализация в центре Перми в очередной раз не справилась с обильными осадками, выпавшими на город. Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии затопленных улиц и предлагают переименовать их в «малые городские реки».

«Куплю одноместную резиновую лодку!» — прокомментировал видео с потопом на улице Мира в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте» Альберт Исламов. Виктор Скутин в Facebook выложил фотографию затопленной улицы Садовое кольцо с предложением переименовать ее в «реку Садовое кольцо». Кроме того, затопленным оказался газон на стадионе «Динамо».

Также подтопило Комсомольский проспект на пересечении с улицей Советская, где меньше месяца назад была переложена система ливневой канализации. «Мне всегда было интересно, как так умные головы продумывают планировку улиц и систему стоков, что каждый ливень происходит нечто подобное», — комментирует видео во «ВКонтакте» Юрий Малеванчук.