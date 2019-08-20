В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, вертолет, авиа
Никто из находившихся на борту вертолета не выжилФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Греции разбился частный вертолет, на борту которого были двое россиян. Об этом сообщает издание Lefimerida.

«Частный вертолет летел в афинский аэропорт из Галаты. Он задел линию электропередач, из-за чего потерял управление и упал в море», — сообщает издание. По информации журналистов, на борту были три человека: пилот, гражданка РФ и ее ребенок. Местные власти заявили, что никто из них не выжил.

В МИД РФ пояснили, что ведомство не получало данных о россиянах на борту. Российское посольство в Афинах выясняет обстоятельства аварии, уточняет телеканал 360.

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