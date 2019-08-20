В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

Никто из находившихся на борту вертолета не выжил
В Греции разбился частный вертолет, на борту которого были двое россиян. Об этом сообщает издание Lefimerida.
«Частный вертолет летел в афинский аэропорт из Галаты. Он задел линию электропередач, из-за чего потерял управление и упал в море», — сообщает издание. По информации журналистов, на борту были три человека: пилот, гражданка РФ и ее ребенок. Местные власти заявили, что никто из них не выжил.
В МИД РФ пояснили, что ведомство не получало данных о россиянах на борту. Российское посольство в Афинах выясняет обстоятельства аварии, уточняет телеканал 360.