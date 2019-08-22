В Тюмени проверяют производителя популярных продуктов

Продукция «Сибирского вкуса» есть в каждом магазине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор заинтересовался деятельностью компании «Сибирский вкус», выпускающей масло под брендом «Веснушкино». Предприятие может оказаться клоном известной фирмы «Русмасло», выпускавшей продукцию под тем же брендом и со скандалом закрытой в прошлом году за фальсификацию продуктов. Об этом «URA.RU» рассказали в надзорном ведомстве.

«Роспотребнадзор знает о предприятии и занимается этим вопросом», — прокомментировали в учреждении.

Товары «Сибирского вкуса» можно найти в каждом магазине Тюмени. Компания выпускает продукцию, обертка которой похожа на упаковку товаров «Русмасла»: совпадает оформление, адрес производства, отличается только юридическое название. В 2018 году в продукции «Русмасла» были найдены патогенные организмы. Тогда же Роспотребнадзор добился через суд ликвидации компании — ее неоднократно штрафовали за фальсификацию. До этого была закрыта фирма «Росмасло», выпускавшая аналогичные товары. Ее Роспотребнадзор штрафовал с 2010 года, а в 2015-м трижды изымал продукцию из продажи.

До 2019 года «Сибирским вкусом» владел собственник комплекса «Исеть-молоко» Владимир Цыганков. Последнее предприятие входит в список крупнейших в регионе молочно-мясных производителей. Сейчас владельцем числится Михаил Васьков, до 2016 года владевший «Русмаслом». По общедоступным телефонам компаний никто не ответил.