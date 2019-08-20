20 августа 2019
19 августа 2019

Одно из старейших тюменских предприятий признано банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
«Электрон» признан несостоятельнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одно из старейших предприятий Тюмени — завод «Электрон» — признано банкротом. Решение было принято по иску местного поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть». Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

«Признать несостоятельным публичное акционерное общество „Опытный завод ‚Электрон‘“. Открыть в отношении [него] процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — сообщается в решении суда.

Конкурсным управляющим предприятия назначен юрист Анатолий Ний. Первоначально «ПКБ АСУ-нефть» требовала с завода 4,2 млн рублей. В феврале компании заключили мировое соглашение, однако в начале августа дело было возобновлено по требованию поставщика. Получить комментарий на предприятии пока не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении генерального директора ПАО «Опытный завод «Электрон» было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам. Сумма задолженности на тот момент составляла 6,7 млн рублей.

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