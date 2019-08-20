Валерия травмировалась на съемках нового шоу на «Первом канале». ВИДЕО

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, пригожин иосиф, певица валерия
Валерия поранилась на съемках проекта «Голос 60+»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Валерия травмировала ногу на съемках второго сезона шоу «Голос 60+» на «Первом канале». Об этом сообщил муж артистки и ее продюсер Иосиф Пригожин.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно умудриться пораниться, сидя в кресле жюри?» — написал Пригожин в Instagram и опубликовал видеозапись, на которой врачи осматривают артистку. Валерия говорит, что готова продолжить работу. Причина травмы пока не известна.

На своей странице в Instagram Валерия отметила, что 20 августа был первый день съемок проекта. Вместе с ней в жюри находятся исполнители Лев Лещенко, Пелагея и Михаил Боярский. Трансляции вокального конкурса начнутся в сентябре.

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