Валерия поранилась на съемках проекта «Голос 60+»
Певица Валерия травмировала ногу на съемках второго сезона шоу «Голос 60+» на «Первом канале». Об этом сообщил муж артистки и ее продюсер Иосиф Пригожин.
«Вот и оставляй ее одну. Как можно умудриться пораниться, сидя в кресле жюри?» — написал Пригожин в Instagram и опубликовал видеозапись, на которой врачи осматривают артистку. Валерия говорит, что готова продолжить работу. Причина травмы пока не известна.
На своей странице в Instagram Валерия отметила, что 20 августа был первый день съемок проекта. Вместе с ней в жюри находятся исполнители Лев Лещенко, Пелагея и Михаил Боярский. Трансляции вокального конкурса начнутся в сентябре.