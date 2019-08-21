20 августа 2019

На Урале научились лечить ВИЧ, как в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника ЧОКБ. Челябинск, пациент, забор крови, здравоохранение, вич, спид, шприц, врач, доктор
Самый современный подход к лечению ВИЧ опробуют в ЕкатеринбургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Екатеринбург первым из российских городов начал внедрять раннее лечение ВИЧ-инфекции. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. «Надеемся, что начало терапии при высоком иммунном статусе или сразу после выявления ВИЧ-инфекции поможет многим пациентам не допустить прогрессирования заболевания и избежать госпитализации», — заявила главврач врач центра Анжелика Подымова.

По принятым в России стандартам, человеку, у которого нашли ВИЧ, назначают лечение, лишь когда иммунитет снижается до 350 клеток (при норме около 1000 — прим. ред.) или выше, но при высокой активности вируса. В Европе давно применяется другой подход: лечение стараются начать как можно раньше. Теперь этот подход опробуют и в Екатеринбурге — врачи делают это совместно с общественниками.

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«В одной из социальных гостиниц мы выявили мужчину с ВИЧ, — рассказал „URA.RU“ менеджер проекта „Мост“ организации „Новая жизнь“ Дмитрий Темерханов. — Ему около 40 лет, год назад он вышел из тюрьмы. Мы помогли ему с документами и отвезли в центр СПИДа. Врачи взяли у него анализы».

Как только пришли результаты (анализ показал 600 иммунных клеток), мужчине назначили терапию (он уже ее принимает). Такое же лечение получается 20-летняя девушка, зарабатывающая оказанием интим-услуг. «Мы познакомились с ней. когда тестировали на ВИЧ секс-работниц, — рассказал Темерханов. — Тоже помогли с документами, сопроводили в центр СПИДа. Ей назначили лечение практически сразу же».

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