На Урале научились лечить ВИЧ, как в Европе

Екатеринбург первым из российских городов начал внедрять раннее лечение ВИЧ-инфекции. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. «Надеемся, что начало терапии при высоком иммунном статусе или сразу после выявления ВИЧ-инфекции поможет многим пациентам не допустить прогрессирования заболевания и избежать госпитализации», — заявила главврач врач центра Анжелика Подымова.
По принятым в России стандартам, человеку, у которого нашли ВИЧ, назначают лечение, лишь когда иммунитет снижается до 350 клеток (при норме около 1000 — прим. ред.) или выше, но при высокой активности вируса. В Европе давно применяется другой подход: лечение стараются начать как можно раньше. Теперь этот подход опробуют и в Екатеринбурге — врачи делают это совместно с общественниками.
«В одной из социальных гостиниц мы выявили мужчину с ВИЧ, — рассказал „URA.RU“ менеджер проекта „Мост“ организации „Новая жизнь“ Дмитрий Темерханов. — Ему около 40 лет, год назад он вышел из тюрьмы. Мы помогли ему с документами и отвезли в центр СПИДа. Врачи взяли у него анализы».
Как только пришли результаты (анализ показал 600 иммунных клеток), мужчине назначили терапию (он уже ее принимает). Такое же лечение получается 20-летняя девушка, зарабатывающая оказанием интим-услуг. «Мы познакомились с ней. когда тестировали на ВИЧ секс-работниц, — рассказал Темерханов. — Тоже помогли с документами, сопроводили в центр СПИДа. Ей назначили лечение практически сразу же».