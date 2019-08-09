Благодаря неравнодушию врачей удалось помочь человеку в трудной ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь». Бездомный несколько месяцев жил в коллективном саду, садоводы договорились с приютом, но, когда его привезли туда, оказалась, что взять мужчину не могут.

«ВИЧ до сих пор входит в список противопоказаний для устройства в приюты, — пояснила руководитель „Новой жизни“ Вера Коваленко. — Заведующая сказала, что возьмет его в порядке исключения, но ей нужна справка, что он не опасен».

«Мы поехали с ним в центр СПИДа, — вспоминает сотрудник фонда Дмитрий Темерханов. — ВИЧ у него был выявлен уже давно, он стоял на учете, и даже схема лечения была определена, только лекарств он не принимал. Мы получили с ним препараты, после чего я пошел к начальству и говорю: «Надо дедушку спасать — нужна такая справка».

Врачи свердловского СПИД-центра пошли навстречу, заметив: «Это, конечно, смешная справка, но если она человеку поможет — давайте сделаем». В итоге «дедушку ВИЧ» удалось устроить в приют.

«Существует приказ, по которому ВИЧ является противопоказаниям для получения социальных услуг в стационарной форме. Именно поэтому мужчина, о котором идет речь, не мог получить койку в специальном учреждении», — прокомментировала ситуацию Анжелика Подымова, главный врач Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. — Это документ федерального значения, и очень важно внести в него соответствующие изменения: этот пациент — не единственный, кто может оказаться в тяжелом состоянии без пенсии и пособия, и, возможно, без места, где ему можно будет жить».

Такую справку выписали для «дедушки ВИЧ» Фото: Дмитрий Темерханов