Психиатр: ульяновский школьник, убивший свою семью, мог слышать голоса

Подросток, который убил пятерых членов своей семьи, мог слышать голоса из-за психических нарушений. Такое мнение высказал судебный психиатр из Ульяновской области, пожелавший не называть своего имени.
«Опрошенные свидетели говорят о том, что парень был странным, себе на уме. Может, он слышал голоса уже много лет, они ему что-то приказывали», — приводит слова эксперта «Новая газета». Психиатр также предположил, что некоторые характеристики, озвученные знакомыми подростка-убийцы, могут говорить о наличии психического эндогенного (без внешних проявлений) заболевания.
О трагедии, которая произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области, стало известно 18 августа. По данным следствия, 16-летний школьник убил мать, дедушку, бабушку, а также четырехлетних брата и сестру. После этого молодой человек покончил с собой.
Причинами такого поступка могло стать помешательство из-за компьютерных игр или обида на родственников из-за того, что подростка не взяли на свадьбу. Его приятель рассказывал, что накануне трагедии школьник вел себя нормально, передает агентство Nation News. В своем дневнике его мать писала, что ее хотели лишить родительских прав.