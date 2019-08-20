Большинство россиян не уверены в своем будущем

Более половины россиян не уверены, что в государстве складывается благоприятная ситуация для планирования будущего. Об этом свидетельствует опрос Фонда общественного мнения (ФОМ).
«В представлении 62% граждан России ситуация для планирования будущего сейчас неблагоприятная», — сообщают специалисты. Россияне отметили, что неуверенность складывается из-за непонимания будущего самой страны и низких доходов на фоне высоких цен.
Так, в завтрашнем дне оказался не уверен каждый пятый опрошенный. 12% респондентов отметили, что уровень жизни, зарплат и пенсий в стране достаточно низкий. Рост цен смущает 10% опрошенных, безработица — 6%, недовольны работой властей 5% россиян. Экономические и социальные проблемы беспокоят по 4%.
Благоприятной для планирования ситуацию в стране сочли 28% респондентов. По мнению 5% опрошенных, «в стране все хорошо», 4% считают, что нужно всегда планировать жизнь. При этом лишь 41% опрошенных придерживаются позиции планирования своей жизни лишь на короткий срок.
Улучшения ситуации в экономике и финансовой сфере страны через 20 лет ожидают четверть респондентов. 30% считают, что за это время в стране практически ничего не изменится. 22% опрошенных считают, что за два десятка лет ситуация только ухудшится.