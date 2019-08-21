20 августа 2019

У полпреда свердловского губернатора Астахова нашли болезнь, с которой нельзя сидеть в колонии

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, астахов михаил
Астахову стало плохо после того, как он услышал приговорФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело о взятке полпреда свердловского губернатора

Глава Южного управленческого округа Свердловской области, бывший мэр Каменска-Уральского, Михаил Астахов может быть освобожден от наказания. Причиной освобождения от колонии может стать болезнь 67-летнего осужденного.

«Астахову поставлен диагноз, связанный с сердечно-сосудистой системой, который входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — сообщил «URA.RU» Юрий Морозов, адвокат Астахова.

Защитник уточнил, что Астахов находится в больнице СИЗО № 2 Екатеринбурга и пролежит там до апелляции, которая состоится в конце сентября-начале октября. «Только накануне в суде Каменска-Уральского подписали материал. Мы уже подали предварительную апелляционную жалобу. Теперь, ознакомившись с приговором, подадим дополнение», — добавил Морозов.

22 июля Астахова приговорили к восьми годам ИК строгого режима, хотя прокурор просил восемь лет условно. После этого защитник заявил, что «с учетом возраста и здоровья Астахова ему присудили не восемь лет колонии, а вынесли смертный приговор. Из колонии он уже не вернется».

Астахов осужден за получение взятки, полученной во время работы мэром Каменска-Уральского. Суд установил, что чиновник получил от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова в качестве «отката» 3% от суммы контракта. Взятка составила шесть миллионов 469 тысяч рублей, часть суммы была передана деньгами, часть — машиной Toyota Venzа. Через несколько часов после приговора Астахов упал в обморок, его госпитализировали.

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