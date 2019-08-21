В Кургане в одном из подъездов жилых домов неизвестные распространяли листовки негативного содержания о кандидате в городскую думу от «Единой России» Романе Сергеечеве. Представители кандидата засняли нарушителей на видео и обратились в полицию.
Автор видео заснял, как молодой человек раскладывает по почтовым ящикам листовку, в котором кроме данных о Романе Сергеечеве содержится стих, выставляющий кандидата не в лучшем свете.
В полиции подтвердили, что кандидат обратился с жалобой. «По факту ведется проверка», — сообщила врио руководителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.
Соперниками по выборам на Железнодорожном округе у Сергеечева являются коммунист Артур Пущин, кандидат от ЛДПР Юрий Александров, Ольга Максимова от «Справедливой России» и Александр Климов («Союз Труда»). выборы депутатов в Кургане состоятся 8 сентября.