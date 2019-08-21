В Югре дочка «Газпрома» загрязняла почву опасными веществами

Сургутскому ЗСК теперь предстоит объясняться по поводу нарушения экологии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки сургутского завода стабилизации конденсата (ЗСК) имени Черномырдина (принадлежит «Газпром переработке» — прим. ред.) нашла подтверждение фактам загрязнения окружающей среды стоками с содержанием метанола. Об этом «URA.RU» сообщила эксперт ОНФ Инна Бирук, по обращению которой и проводилась проверка надзорного ведомства.

«В ответе из прокуратуры говорится, что установлен факт неконтролируемого вытекания с территории производственной площадки ЗСК неочищенных вод с содержанием метанола. Буду следить за тем, как события будут развиваться дальше, как завод отреагирует на выписанные предписания», — заявила корреспонденту «URA.RU» Бирук.

В распоряжении редакции есть копия письма с результатами проверки. В документе говорится о том, что прокуратура также установила высокое содержание нефтепродуктов на территории завода, которые «оказывают острое токсическое действие» на окружающую производство территорию. Информация о фактах нефтезагрязнения передана в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО для дальнейшей рекультивации земельного участка.

В прокуратуру ХМАО отправлен официальный запрос. В сургутском ЗСК отказались от комментариев на эту тему. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что представители ОНФ обвинили предприятие в сливе стоков, содержащих метанол.