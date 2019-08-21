20 августа 2019
19 августа 2019

Тюменским водителям посоветовали получать права в соседних регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушкам в предверии 8 марта вручили водительские удостоверения. Тюмень, гибдд, подача заявления, выдача прав, оформление машины
В ГИБДД перебои с поставкой необходимых бланковФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Водители Тюменской области уже две недели не могут получить международные водительские права. Им посоветовали оформить документы в соседних регионах. О проблеме «URA.RU» сообщил читатель.

«В тюменских подразделениях ГИБДД случился катаклизм: люди две недели не могут получить международные водительские права. Заявления принимают, а удостоверения не выдают. Каждый день кормят завтраками. Сами сотрудники только смеются и разводят руками, мол, придется ехать без прав», — рассказал агентству тюменец.

В пресс-службе управления ГИБДД УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. «Проблема связана с задержкой поставки необходимых бланков. Обратившимся за выдачей международных удостоверений разъяснялось, что бланков пока нет, но они могут оставить заявление», — прокомментировали в ведомстве. Водителям также предлагали обратиться за выдачей удостоверений не по месту регистрации, а в соседние регионы, где таких проблем нет.

Необходимые бланки должны поступить 21 августа в течение дня, а выдачу международных прав планируется начать 22 августа. «Те, кто не смогли получить удостоверения, будут обслуживаться в первую очередь», — заверили в тюменской госавтоинспекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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