Тюменским водителям посоветовали получать права в соседних регионах

Водители Тюменской области уже две недели не могут получить международные водительские права. Им посоветовали оформить документы в соседних регионах. О проблеме «URA.RU» сообщил читатель.
«В тюменских подразделениях ГИБДД случился катаклизм: люди две недели не могут получить международные водительские права. Заявления принимают, а удостоверения не выдают. Каждый день кормят завтраками. Сами сотрудники только смеются и разводят руками, мол, придется ехать без прав», — рассказал агентству тюменец.
В пресс-службе управления ГИБДД УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. «Проблема связана с задержкой поставки необходимых бланков. Обратившимся за выдачей международных удостоверений разъяснялось, что бланков пока нет, но они могут оставить заявление», — прокомментировали в ведомстве. Водителям также предлагали обратиться за выдачей удостоверений не по месту регистрации, а в соседние регионы, где таких проблем нет.
Необходимые бланки должны поступить 21 августа в течение дня, а выдачу международных прав планируется начать 22 августа. «Те, кто не смогли получить удостоверения, будут обслуживаться в первую очередь», — заверили в тюменской госавтоинспекции.