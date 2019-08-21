20 августа 2019
19 августа 2019

О челябинском депутате, убившем жену из ревности, узнали в «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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29 конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, медведь ер
В «Единой России» решают вопрос с однопартийцем, убившим супругуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинский депутат расстрелял жену

Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата горсобрания Локомотивного городского округа Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Челябинского регионального отделения «ЕР».

«Членство в партии будет приостановлено на время следственных действий до решения суда. Вопрос будет рассмотрен местным политическим советом на основании п. 4.4.4 Устава ВПП „Единая Россия“», — уточнили в пресс-службе. Главный врач больницы Локомотивного Азат Зарипов был избран депутатом от «ЕР» по округу 10 в 2015 году.

Причиной убийства называют супружескую измену. Зарипов вернулся с рыбалки в ночь на 21 августа, застал жену, которая была значительно моложе его, с другим мужчиной. Депутат выстрелил в супругу из охотничьего ружья, женщина скончалась рано утром в больнице.

В СК РФ по региону дело Зарипова расследуется как уголовное по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В семье осталось трое детей, из которых двое — общие дети Зарипова и убитой женщины.

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